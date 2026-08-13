La Comunidad reformulará la ley para prohibir las arizónicas y destinará un millón a retirarlas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que se reformulará la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza para prohibir las arizónicas y se destinará un millón de euros para que propietarios de parcelas próximas a áreas forestales sustituyan estas plantas de los cerramientos por otras variedades más resistentes en caso de incendio.

Acompañada por el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, la presidenta ha hecho el anuncio desde el municipio, cuando se cumple un año del incendio, en el que falleció una persona, que afectó especialmente a la zona de Soto de Viñuelas y calcinó cerca de 2.000 hectáreas.

"La experiencia nos ha enseñado que las arizónicas y otras especies resinosas para cerrar parcelas propagan el fuego", ha explicado Ayuso, quien ha visitado a una familia afectada por el incendio de hace un año. Ahora, 365 días después, la familia ya disfruta de su vivienda recuperada.

PROHIBICIÓN EN UNA FRANJA DE 400 METROS

Los cambios en la ley anunciados supondrán la prohibición de la plantación de arizónicas y especies resinosas en zonas de interfaz urbano-forestal en una franja de 400 metros. Así, la Comunidad de Madrid será la primera región en adoptar esta medida.

El cambio de la normativa pretende también reforzar el papel de los montes madrileños como lugares esenciales para la conservación de la biodiversidad, la fijación de carbono, la protección del suelo y la regulación del ciclo del agua, ha informado la Comunidad en un comunicado.

En las urbanizaciones más perjudicadas, los setos de arizónicas contribuyeron a que el fuego en Tres Cantos se extendiera con gran rapidez, como ocurrió en la vivienda visitada por Díaz Ayuso. Desde entonces, y en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, se ha trabajado en la sustitución por especies más adecuadas en las parcelas afectadas.

Así, través del IMIDRA se han entregado 3.400 plantas, entre ellas 1.600 ejemplares autóctonos como madroños, majuelos, endrinos, jaras, laureles, coscojas y espinos

RESTAURACIÓN DEL MONTE DE VIÑUELAS

En este año transcurrido desde el incendio forestal de Tres Cantos, la Comunidad de Madrid ha culminado los trabajos de restauración de las 116 hectáreas del Monte de Viñuelas que presentaban daños graves. La actuación, iniciada en octubre de 2025, ha contado con una inversión de 403.198 euros y se ha desarrollado durante cuatro meses.

Este espacio natural de 308 hectáreas es un lugar de elevado valor ambiental integrado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, la Red Natura 2000 y la Reserva de la Biosfera Cuencas Altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama. El fuego afectó gravemente a 263,14 hectáreas del monte, más del 85% de su superficie.

Los trabajos se han centrado en favorecer la recuperación del ecosistema y evitar daños irreversibles sobre el suelo. Para ello, se aplicaron medidas destinadas a frenar la erosión y evitar el arrastre de cenizas hacia los cauces y puntos de agua, así como actuaciones para facilitar el rebrote de las encinas a partir de cepa o raíz.

También se han desarrollado actuaciones específicas para recuperar la biodiversidad, como la creación de refugios para reptiles y anfibios, pequeñas charcas, barreras naturales de troncos y zanjas para retener la escorrentía. Igualmente se han conservado árboles quemados de gran porte para que puedan servir como posaderos para las aves.

Esta intervención se suma al proyecto MADFIRE, del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), que cuenta con una inversión de 173.560 euros y estudia la presencia de patógenos que puedan condicionar la recuperación de las especies vegetales en los terrenos afectados.

El Ejecutivo autonómico también ha colaborado en la recuperación de las explotaciones ganaderas afectadas mediante la cesión de 21 ovejas de raza colmenareña procedentes de la Finca La Chimenea (Aranjuez), del IMIDRA, para contribuir a la reposición del rebaño perdido.

Canal de Isabel II aprobó una reducción de hasta el 80% de la parte variable de la tarifa durante un año para los propietarios afectados. Esta medida ha beneficiado hasta el momento a 44 usuarios, con una bonificación acumulada de 22.481 euros. La previsión es que el importe total alcance los 55.000 euros en diciembre, lo que supone una media aproximada de 1.250 euros por beneficiario.

EL ALCALDE PONE EN VALOR LA SEGURIDAD

El alcalde, Jesús Moreno, ha reiterado su agradecimiento a la presidenta regional y ha destacado el trabajo que "se sigue realizando durante todo el año en la prevención y el mantenimiento dl entorno a través de la incorporación de nuevos medios, la permanente coordinación entre los diferentes servicios municipales y utilizando todos los recursos necesarios. "Nuestro objetivo es y seguirá siendo siempre velar por la seguridad y el bienestar de todos los vecinos".

Desde agosto del pasado año, el Consistorio ha desarrollado distintas actuaciones dirigidas a acompañar a los vecinos y facilitar las intervenciones necesarias en viviendas y parcelas. Entre ellas se encuentran la atención y el asesoramiento técnico y administrativo, el apoyo en la gestión y seguimiento de expedientes, el apoyo pericial y la agilización de las licencias urbanísticas necesarias para acometer trabajos de reparación y rehabilitación.

A estas medidas se suma una línea de ayudas económicas dotada con 100.000 euros y entregada, ya en su totalidad, a sus beneficiarios, propietarios de viviendas y parcelas urbanas afectadas. Además, el Ayuntamiento reforzó los servicios municipales relativos a limpieza y acondicionamiento de calles y espacios públicos, así como la retirada de materiales y el apoyo a los propietarios en las actuaciones realizadas en sus parcelas.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha reforzado durante 2026 su Plan Municipal de Prevención de Incendios, articulado en torno a una treintena de medidas que se desarrollan durante todo el año y se intensifican ante la llegada de las altas temperaturas. El dispositivo contempla, entre otras actuaciones, el refuerzo de los desbroces, la ampliación de las fajas de protección próximas a viviendas y áreas residenciales, el mantenimiento y control de parcelas y la incorporación de nuevos medios para facilitar los trabajos preventivos, en coordinación permanente entre los diferentes servicios municipales, Policía Local, Protección Civil y el Ejecutivo regional.