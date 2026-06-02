La Comunidad tilda de "cortina de humo" la reunión para abordar la financiación cuando el Gobierno está "acorralado"

Archivo - La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). Durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la min - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha tildado de "cortina de humo" la reunión que ha convocado el Ministerio de Hacienda con las comunidades autónomas para abordar el sistema de financiación en un momento en el que el Gobierno de España está "acorralado".

Lo ha manifestado este martes en declaraciones remitidas a Europa Press después de que Hacienda haya remitido una carta a todas las comunidades de régimen común para iniciar de manera "inmediata" una ronda de reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma de la financiación autonómica.

"Esto no es una propuesta de financiación: es una cortina de humo. El mismo modelo que rechazaron 14 de las 15 comunidades de régimen común --incluidas dos socialistas-- vuelve disfrazado de reunión bilateral justo cuando el cerco judicial aprieta al entorno del Gobierno", ha expresado.

Cree Albert que el "modelo Junqueras ya fracasó" cuando la exministra María Jesús Montero presentó la propuesta el pasado 14 de enero. Ha añadido que este sistema se ha diseñado "al dictado" de Esquerra Republicana (ERC) para "pagar" la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Lo que no consiguieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano multilateral donde se debe negociar, quieren colarlo ahora citando a las comunidades una a una, por carta. Cambian el método porque en la mesa común no tienen los votos. Madrid no negocia a solas lo que afecta a todos: esto se debate donde toca, con todas las comunidades y a la luz", ha defendido.

Con Junts "roto" con el PSOE y con el entorno del presidente, Pedro Sánchez, bajo "investigación judicial", la consejera ha manifestado que Hacienda reactiva "de repente" la financiación en un momento en el que está "acorralado". "Conviene mirar qué quiere tapar", ha lanzado.

Albert ha defendido que la Comunidad de Madrid quiere un modelo "para todos y que se negocie entre todos, no en un despacho con ERC". Asimismo, ha reclamado "igualdad entre españoles" porque "ningún ciudadano vale más por dónde vive".

"El modelo penaliza a quien gestiona bien y premia el peaje político", ha indicado la consejera de Economía, que también ha pedido "respeto" a la autonomía fiscal, especialmente a la hora de bajar impuestos al ser "una competencia constitucional de las comunidades.