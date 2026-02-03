Madrid usará "todos los resortes legales" contra el modelo de financiación: "Los independentistas nos roban"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un Desayuno Informativo Madrid- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha asegurado este martes que usará "todos los resortes legales" contra el "atropello" del modelo de financiación para las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno de la nación, que es "ilegítimo" y que está "pactado con Barcelona y Waterloo", en referencia a Junts.

"Ya es hora de decirlo alto y claro, los independentistas nos roban, nos roban a toda España", ha expresado la líder económica del Gobierno madrileño en los 'Desayunos Madrid' de Europa Press.

Así, ha defendido que no existe "voluntariedad" a la hora de aceptar o no este modelo de financiación. "Es una voluntariedad ficticia y, por tanto, siempre que ha habido un cambio en el sistema de financiación autonómica, aunque no te guste, tienes que ir a él, porque si no te quedas con lo peor de los dos sistemas", ha explicado.

Ha insistido en que Madrid primero "lo recurriría" y luego tendría que aceptarlo "por obligación". Albert ha explicado que es el Gobierno de la nación el que no ha "tenido en cuenta" a las regiones, ni tampoco al Consejo de Política Fiscal y Financiera donde considera que se deberían tratar estos asuntos. Es por ello que considera que lo presentó el Gobierno de Sánchez es "una pseudo propuesta" que es "ilegítima, injusta e insolidaria".

"No cuenta con el respaldo de ninguno, ni siquiera de las que son del PSOE. No cuenta con el apoyo de Castilla-La Mancha, ni tampoco con Asturias. Es una nueva trampa y una cortina de humo del Gobierno de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder a toda costa y a costa de todos".

TRATA DE "ENMASCARAR" UNA CESIÓN AL INDEPENDENTISMO

Albert ha destacado que con ello solo se trata de "enmascarar la cesión" a los independentistas de 5.000 millones más de financiación a través de varios fondos "creados ad hoc para beneficiarles de forma tácita".

A ello, ha añadido que si se permite que las regiones más ricas dejen de aportar a la caja común para financiar proyectos de construcción nacional el sistema "quiebra", algo que ha subrayado que "no es ideología" sino "matemáticas".

"Madrid es, por convicción y por vocación, la región más solidaria de España. Los datos son incontestables", ha defendido la consejera madrileña, quien ha recordado que es el dinero que garantiza que somos los españoles sean "iguales" y que cualquier ciudadano de cualquier comunidad autónoma "tenga acceso a unos servicios públicos de calidad".

Por ello, ha insistido en que se "oponen con la mayor de las firmezas posibles" al intento del Gobierno central de "romper la caja única" porque se trata "una vez más de un planteamiento hecho al dictado de los nacionalistas catalanes".