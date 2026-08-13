El consumo de agua en la Comunidad de Madrid cayó hasta un 23,8% durante el eclipse respecto al miércoles anterior

Gráfica con el consumo de agua en la Comunidad de Madrid durante el eclipse - CANAL ISABEL II

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consumo de agua en la Comunidad de Madrid descendió durante la tarde del eclipse hasta situarse un 23,8% por debajo del registrado el miércoles de la semana anterior, según informa el Canal de Isabel II.

La mayor diferencia entre ambas jornadas se produjo a las 20.36 horas, en plena franja del eclipse. En ese momento, el consumo se situó en 15,07 metros cúbicos por segundo, frente a los 19,77 metros cúbicos por segundo contabilizados a la misma hora del miércoles anterior, lo que representa una caída del 23,8%.

En el conjunto del periodo comprendido entre las 16.30 y las 00.30 horas, el volumen de agua consumido por los madrileños fue un 8,7% inferior al registrado durante la misma franja horaria de la semana precedente.