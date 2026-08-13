El consumo de agua en la Comunidad de Madrid cayó hasta un 23,8% durante el eclipse respecto al miércoles anterior

Gráfica con el consumo de agua en la Comunidad de Madrid durante el eclipse
Gráfica con el consumo de agua en la Comunidad de Madrid durante el eclipse - CANAL ISABEL II
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 13 agosto 2026 13:31
Seguir en

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consumo de agua en la Comunidad de Madrid descendió durante la tarde del eclipse hasta situarse un 23,8% por debajo del registrado el miércoles de la semana anterior, según informa el Canal de Isabel II.

La mayor diferencia entre ambas jornadas se produjo a las 20.36 horas, en plena franja del eclipse. En ese momento, el consumo se situó en 15,07 metros cúbicos por segundo, frente a los 19,77 metros cúbicos por segundo contabilizados a la misma hora del miércoles anterior, lo que representa una caída del 23,8%.

En el conjunto del periodo comprendido entre las 16.30 y las 00.30 horas, el volumen de agua consumido por los madrileños fue un 8,7% inferior al registrado durante la misma franja horaria de la semana precedente.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado