Cortes de tráfico en el entorno de Cibeles y afecciones en 25 líneas de EMT este sábado por la Fiesta de la Resurrección

Archivo - El grupo Hakuna durante la tercera edición de la Fiesta de la Resurrección, en la Plaza Cibeles de Madrid, a 26 de abril de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la Fiesta de la Resurrección que se celebra este sábado en la Plaza de Cibeles de Madrid con actuaciones de Gipsy Kings, Boney M y Hakuna Group Music provocará cortes de tráfico en esta zona del centro de la capital y obligará a modificar hasta 25 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El evento de música en directo, gratuito y abierto a todos los públicos, tendrá lugar previsiblemente entre las 18.30 y las 21.30 horas, con una afluencia prevista de alrededor de 65.000 asistentes, según las previsiones del Ayuntamiento de Madrid.

Organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), tiene como objetivo conmemorar, en un ambiente festivo, la Resurrección de Cristo. El año pasado participaron en esta fiesta más de 85.000 personas.

Para garantizar la seguridad, se contará con el despliegue de un Dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad que se irá adaptando a las necesidades derivadas de los flujos de asistentes.

Según apuntó el pasado jueves la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, se desplegará un dispositivo de aproximadamente 170 policías municipales, además de Samur-Protección Civil y agentes de Movilidad.

La Plaza de Cibeles y sus alrededores estarán cerradas al tráfico rodado para que se pueda celebrar el evento entre las 15.30 y las 22.30 horas, aproximadamente. En detalle, afectará a Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado (entre la Plaza de Neptuno y la Plaza de Cibeles, con afección a la movilidad de la Glorieta del Emperador Carlos V), calle Alcalá (entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de la Independencia y entre la primera plaza citada y la calle Cedaceros) y Gran Vía (entre las calles Alcalá y Hortaleza con afección a la movilidad de la Plaza de España, Princesa y Ventura Rodríguez).

Debido a ello, se verán afectadas un total de 25 líneas de autobús de la EMT que pasan por la zona y que verán modificados sus itinerarios habituales en ese horario. Se trata de las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203 (Estación de Atocha-Aeropuerto), C03 y E1.

Por motivos de seguridad, se prevé el cierre de la estación de Metro de Banco de España (Línea 2). En las inmediaciones del evento se encuentran las estaciones Sevilla, Banco de España y Retiro (línea 2), así como Sol (líneas 1, 2 y 3), Serrano (línea 4), Estación del Arte (línea 1), Gran Vía (líneas 1 y 5) y Chueca (línea 5).

También están próximas las estación de Cercanías de Recoletos (líneas C-1, C-2, C-7, C-8, C-8a y C-10) Sol (líneas C-3, C-4a, C-4b) y Atocha (líneas C-1, C-2, C-3, C-4a, C-4b, C-5, C-7, C-8, C-8a y C10).