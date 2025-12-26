Cuatro detenidos por robar a personas de avanzada edad haciéndose pasar por técnicos de la luz

Archivo - Manos de ancianos. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a los puestos de Las Rozas y Majadahonda, en una operación conjunta con la Policía Local de Salamanca, han detenido a cuatro personas por robos en el interior de domicilios de personas de avanzada edad mediante el engaño, haciéndose pasar por técnicos de la luz o trabajadores municipales de teleasistencia, ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Los presuntos autores se valían de engaños telefónicos previos suplantando la identidad de técnicos de la luz o trabajadores del Ayuntamiento para instalar dispositivos de teleasistencia y de este modo tener acceso a los domicilios.

Una vez se ganaban la confianza de las víctimas accedían al interior del domicilio y, mientras uno de ellos la distraía, el otro accedía al resto de las habitaciones, en las que sustraía todo tipo de joyas y dinero en efectivo.

Una vez dentro los presuntos autores empleaban engaño o violencia e intimidación actuando siempre en parejas. Se trataba de un grupo organizado jerarquizado y con funciones asignadas a cada miembro. Cuatro son las víctimas que ya han denunciado en la comunidad de Madrid y dos en la provincia de Salamanca.