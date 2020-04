Defensor del Paciente pide a Fiscalía que investigue la residencia Amavir de Valdebernardo, "con 60 fallecidos"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación El Defensor del Paciente ha pedido este martes a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue por supuesta deficiente gestión a la residencia Amavir de Valdebernado, donde han fallecido durante esta alerta sanitaria del coronavirus "más de 60 ancianos".

El traslado de este nuevo caso a la Fiscalía se basa en la denuncia del familiar de un residente fallecido en Amavir Valdebernado el 7 de abril, sin que todavía le hayan facilitado el certificado médico de defunción.

"La noche del 7 al 8 de abril sobre las cinco de la mañana llamé a residencia porque la funeraria me dijo que avisara para que el cuerpo de mi padre no se lo llevara la UME, y me dijo una señorita con mucho cachondeo que allí el primero que llegaba se llevaba el premio. En general solo se salvan los auxiliares que son los que más trabajan con unas malas condiciones, pero el resto mejor no hablar", ha criticado.

El familiar ha relatado que pese a que la cifra de fallecidos supere las 60 personas. Por lo que le extraña que esta residencia no ha dado la voz de alarma, "como otras que han pedido ayuda".

"Supongo que serán órdenes superiores y no querrán que el nombre de la residencia quede manchado para un futuro. Solo quiero que paguen por lo que está pasando y que esto no vuelva a pasar. Mi padre tenía 79 años y era un enfermo de Parkinson que luchó muchos años contra su enfermedad y no se merecía este final", ha finalizado en la carta dirigida a la asociación El Defensor del Paciente.

"Más que residencias son casas de los horrores, más que cuidados son víctimas atrapadas sin que nadie ni ninguna Administración se ocupe de como están. Lo que aquí nos comentan es más de lo mismo de lo que ya nos han descrito otras familias terribles vivencias y muertes de ancianos desprotegidos. No nos cansamos que decirle lo horrible y que se debe hacer justicia. Esperamos no se canse de nosotros, que tenga salud y paciencia para atender tantas peticiones. Los ancianos no son cosas son personas a las que no hay que quitar ni un minuto de vida ni el derecho de las familias a de pedirse de ellas aunque sea bien protegidos o de lejos", ha pedido a la fiscal la presidenta de esta entidad, Carmen Flores.