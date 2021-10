Delegada del Gobierno entiende al alcalde y a la Fiscal en el problema de menores borrachos y pide abordarlo socialmente

Aclara que no hay bandas juveniles dedicadas a delitos dentro de los botellones

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha afirmado este viernes que entiende tanto la posición del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como la de la fiscal de la Comunidad, Almudena Lastra, en el problema de los menores que acaban con comas etílicos en parques y calles de la capital todos los fines de semana.

Hace unos días, Lastra pidió al Ayuntamiento no judicializar los casos de menores con comas etílicos en botellones, al tiempo que recordaba que la Ley Orgánica de Protección del Menor apela a poderes públicos. Almeida le respondió con "discrepancia respetuosa", insistiendo en su postura de enviar los casos de estos menores a la Fiscalía.

"Entiendo la actuación del Ayuntamiento y la de la Fiscal. Lo que tenemos que abordar que aquí hay un problema social, hay un consumo compulsivo de alcohol en edades más tempranas, hay que abordarlo en una meta de convivencia. Tienen que operar familias, jóvenes, administraciones, colegios, institutos y universidades. El alcohol está muy sociabilizado pero se produce en edades tempranas y cantidades compulsivas. Es un problema social. Entiendo a la Fiscal. Lo tenemos que abordar entre todos porque es una realidad", ha esgrimido en una entrevista a 'Onda Madrid' recogida por Europa Press.

DELINCUENCIA EN BOTELLONES

Preguntada por la delincuencia registrada hace semanas en macrobotellones, la representante del Gobierno de España en Madrid ha respondido que la Policía Nacional mantiene reuniones de coordinación todas las semanas con la Municipal sobre este y otros problemas de la ciudad y tiene datos y controla la situación de las concentraciones que convocan jóvenes por redes sociales.

En se punto, González ha llamado a la "responsabilidad" de los jóvenes para que se diviertan con convivencia. Para este puente no ha dado datos concretos de agentes desplegados, porque en esta ocasión no se han cuantificado, han indicado a Europa Press fuentes del organismo estatal. Si hay problemas de orden público, a solicitud de Policía Municipal, acudirán Unidades de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, como otras veces, aclaran.

La delegada del Gobierno espera que lo sucedido en septiembre y principios de octubre haya sido "una explosión de vuelta a la normalidad, de reencontrarse con un curso escolar habitual, tras el tiempo que ha sido robado de lo habitual", por lo que desea que la situación se vaya "normalizando" en estos meses.

"Los botellones han existido siempre, se ha convivido con ellos sabiendo que son sancionables y están prohibidos. Otra cosa es la violencia de semanas anteriores. Tras las intervenciones policiales el problema ha ido bajando y los jóvenes son conscientes de que no se puede hacer botellón y si los hacen serán interceptados por la Policía Municipal, que es su competencia. Si hay delitos o desorden público entrará la Policía Nacional", ha advertido.

De hecho, la delegada ha recordado que durante pasados fines de semana los agentes ha detenido a muchas personas por robos o por destrozar el mobiliario. "La Policía ha tenido una intervención exitosa y hacen recordar a los jóvenes que cualquier cuestión delictiva o no cívica será atajada", ha avisado.

Eso sí, Mercedes González ha aclarado que no hay bandas juveniles dedicadas a estos delitos dentro de los botellones. "Hay jóvenes organizados, sí, que aprovechan para delinquir en robos de teléfonos móviles, incluso alguna agresión sexual. Pero no hay una localización de un fenómeno de bandas juveniles", ha indicado.

En este punto, la delegada del Gobierno ha recordado que la Policía Nacional cuenta con una brigada específica en el análisis y actuación de estas bandas latinas y en septiembre desmantelaron a tres en el Corredor. "La Policía sabe sus componentes, características y localizaciones. Hay municipios con determinados problemas, lo sabemos, pero el control sobre ellas hace que cada vez tengan menor capacidad de actuación", ha manifestado.

RELACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD

La representante del Gobierno central en Madrid ha señalado que su relación con el Ejecutivo autonómico, "que era inexistente en el verano", se ha normalizado tras la "reunión cordial y de trabajo" mantenida a principios de este mes con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, un encuentro en el que trataron temas fundamentales como el botellón, la Cañada Real, la situación de Policía Nacional y Guardia Civil.

"He seguido manteniendo un contacto constante con el consejero de Presidencia y Justicia, Enrique López, y con Paloma Martín --consejera de Medio Ambiente y Vivienda-- por el asunto de la Cañada Real Galiana. Espero que esta relación institucional se mantenga", confía.

Por último, preguntada por las palabras del alcalde, José Luis Martínez Almeida, en una entrevista en 'Madridiario', en la que la posicionaba como candidata del PSOE al Ayuntamiento, González ha respondido afirmando que en su partido el candidato lo eligen los militantes en primarias, por lo que no sabe "de dónde saca esas conclusiones precipitadas".

Además, frente a la petición que le lanza Almeida de que no utilice la Delegación del Gobierno para realizar política partidista, Mercedes González le contesta conminándole a que "no use el cargo de alcalde para hacer oposición al Gobierno de España".