El delegado acusa de "todos los incidentes" en Sol a "exaltados" que acuden a "generar situaciones de conflicto"

Varios agentes de la Policía Nacional controlan a las personas que se manifiestan en contra de la concentración promovida por Núcleo Nacional, en la Puerta del Sol, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). La plataforma Indignados por España organiza l - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha condenado los altercados violentos que se han producido en el entorno de la Puerta del Sol desde el inicio de la acampada por la vivienda a finales de septiembre, si bien ha matizado que "todos" han sido provocados por "exaltados" que han acudido a la plaza a "generar situaciones de conflicto".

"Creo que todos los incidentes que se han producido han tenido como origen las provocaciones de exaltados, que se han acercado a intentar generar situaciones de conflicto y se han producido en esos momentos algunos altercados que condeno y que han tenido una reacción policial inmediata", ha declaraciones Martín en declaraciones a 'RNE'.

Más allá de esto, el delegado del Gobierno ha incidido en que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se les ha encomendado el garantizar el ejercicio del derecho de reunión, al tiempo que deben evitar que se produzcan "desórdenes públicos". "Es lo que llevamos haciendo desde el primer momento y en lo que seguiremos", ha dicho.

Martín ha aseverado que "la premisa fundamental" es que el derecho de reunión debe "respetarse y protegerse", y por ello desde la institución que encabeza seguirán adelante con la gestión de la acampada tal y como llevan haciéndolo estas más de dos semanas. "Seguiremos protegiendo a los manifestantes, por supuesto, pero también garantizando el orden público", ha explicado.

Finalmente, preguntado por la querella de Vox en su contra por permitir la acampada en Sol, el delegado ha aludido a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de no aceptar las cautelares solicitadas por el Gobierno madrileño para levantar la acampada, al tiempo que rechazó la supuesta "inactividad" de Martín.