Asegura que los disturbios en la concentración del miércoles en Alcalá contra el CAED es "el resultado de calentar las calles"

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha acusado este jueves al Partido Popular de guardar silencio cuando se producen agresiones sexuales en la región y, sin embargo, "hacer sonar las alarmas" cuando estas son cometidas por personas migrantes, como en el caso de la ocurrida el pasado fin de semana en Alcalá de Henares y cuyo presunto autor, un joven maliense de 21 años, ya ha sido detenido.

"En la Comunidad de Madrid en el año 2024 hubo 664 agresiones sexuales con penetración, solo en la ciudad de Alcalá de Henares hubo trece. En lo que llevamos de 2025 en Alcalá de Henares ha habido, en el primer trimestre de 2025, cinco agresiones sexuales con penetración. En ninguno de estos casos hemos escuchado una respuesta por parte de la alcaldesa de Alcalá de Henares (Judith Piquet) o por parte del PP de Madrid", ha dicho.

Martín, que ha atendido a los medios de comunicación a las puertas de la Delegación del Gobierno tras guardar un minuto de silencio por el asesinato de una mujer en Asturias a manos de su pareja, ha acusado al PP de alertar de las agresiones sexuales "únicamente cuando el color de piel del presunto agresor es uno en concreto", y de preocuparse más por esto que por la propia seguridad de las mujeres.

En este punto, Martín ha destacado que desde la institución que encabeza han liderado una análisis de la situación en torno a la violencia de género en el que "el único partido que se ha negado a participar" es el PP en la Comunidad de Madrid, por lo que ha apelado a la "responsabilidad" y el "trabajo conjunto" de los 'populares' para acabar con la violencia machista.

Así, ha lamentado que desde instituciones como el Ayuntamiento de Alcalá de Henares "únicamente se hayan preocupado y generado alerta" cuando la agresión sexual procede de "un varón de raza negra". "Esto tiene un nombre y eso es con lo que tenemos que acabar, tenemos que acabar con ese racismo que algunos y algunas, con una gran irresponsabilidad, promueven en sus discursos, en sus acciones y lo trasladan a la calle", ha denunciado.

CONCENTRACIÓN FRENTE AL CAED DE ALCALÁ

La detención del joven maliense como presunto autor de la violación, quien además, según fuentes consultadas por Europa Press, sería un interno del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares, derivó en la víspera en una concentración no comunicada a la Delegación en la que se vivieron momentos de tensión y enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la Policía, y que culminó con cuatro detenidos y una veintena de identificados.

Sobre este asunto, el delegado del Gobierno ha mostrado su rechazo a los "disturbios" y ha lamentado que "este es el resultado de calentar las calles". "Por un lado se miente, se señala injustamente a un colectivo muy determinado por una razón, como todos sabemos, como es por el color de piel de este colectivo, pero a continuación se inflama la calle de una manera muy irresponsable", ha lamentado Martín.

Consultado sobre si se va a actuar en el centro, Martín ha destacado que el CAED "está desarrollando su actividad con total normalidad" y que "hechos puntuales" como este son siempre atendidos por la Policía o las instituciones correspondientes al igual que sucede cuando el infractor es otro ciudadano de Alcalá de Henares o de cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid.

"Cuando hay una agresión sexual, la cometa quien la cometa, tiene que ser perseguido, tiene que ser detenido y tiene que ser puesto a disposición judicial. Sea quien sea, no hay que perseguir a ningún colectivo en particular por el hecho de que uno de sus miembros tenga un comportamiento indeseable", ha remachado Martín, que ha asegurado que esto "no sucede con otros colectivos".

Finalmente, Martín ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que en el centro hay 1.700 internos y ha matizado que esa es la capacidad máxima de las instalaciones, pero que actualmente "la ocupación es bastante inferior a ese cien por cien". Así, ha recordado que Piquet ha tenido la oportunidad de visitar en centro en varias ocasiones, por lo que ha defendido "la transparencia en la gestión" del CAED de Alcalá de Henares", al contrario de lo que ocurre, dice, con los centros de menores que tutela el Gobierno regional.