Desarticulado un grupo especializado en robar ruedas de vehículos de alta gama en Tres Cantos

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MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de ruedas de vehículos de alta gama en Tres Cantos, además de volantes y un coche que emplearon para su transporte, ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron a finales de marzo del año pasado, cuando se interpusieron denuncias por la sustracción de enseres del interior de vehículos, así como ruedas, volantes, patinetes y un coche. Se detectó cómo empleaban dos vehículos por parte del grupo criminal para los robos, además de localizar un trastero en Vallecas donde los ahora detenidos ocultaban temporalmente los efectos sustraídos hasta su posterior venta.

Durante un operativo policial se sorprendió in fraganti a miembros del grupo tratando de vender de manera clandestina parte de las ruedas sustraídas de vehículos. En ese operativo se detuvo a tres de los cuatro integrantes del grupo.

Días más tarde se detuvo a la cuarta persona vinculada a la actividad delictiva, lo que permitió desarticular una estructura criminal que se caracterizaba por su alta movilidad y facilidad para vender los objetos sustraídos.

La actuación de la Guardia Civil permitió la recuperación de ruedas de vehículos de alta gama, así como la intervención de herramientas e indumentaria utilizada para la comisión de los robos.