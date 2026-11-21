Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. Foto de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil detuvieron el lunes a siete personas que formaban parte de un grupo criminal dedicado a la venta de droga en el sector V de la Cañada Real.

Los detenidos, que tienen entre 30 y 40 años, ya han pasado a disposición judicial. Parte de ellos entraron en prisión y otros quedaron en libertad con cargos, ha informado la Guardia Civil a Europa Press.

En concreto, los agentes intervinieron, tras las entradas y registros en ambas parcelas, diversas sustancias estupefacientes, una plantación de marihuana con cogollos en estado de secado, tres escopetas, 113 décimos de lotería, gallos de pelea y un vehículo de alta gama.

Fruto de la investigación policial, se obtuvo información sobre unos posibles puntos de venta situados en el sector V, una zona muy cercana a un barrio de Rivas Vaciamadrid, donde se pudo apreciar "un aumento significativo" de aprehensiones de sustancias estupefacientes durante los últimos meses.

Además, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los investigadores detectaron "una notable concentración" de personas toxicómanas consumiendo sustancias estupefacientes cerca de parques y en portales de dicho barrio, generando "cierta inquietud vecinal".

Avanzada la investigación, se consiguió ubicar dos parcelas en este sector utilizadas como puntos de venta y de consumo de droga, los cuales eran regentados por un clan familiar.

Los clientes acudían a estas dos parcelas para comprar la sustancia estupefaciente y consumirla en un barrio de Rivas Vaciamadrid.

Tras los registros, se detuvieron a siete personas por supuestos delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

COLABORACIÓN Y APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS

Durante los registros se ha contado con la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que informó en un comunicado este jueves que la Policía Judicial intervino en varias edificaciones en la Cañada Real, tras comprobar que en su interior se llevaban a cabo operaciones de compra venta de sustancias estupefacientes, tras lo que se derribaron las construcciones.

Los hechos ocurrieron a escasos metros del barrio Covibar de Rivas y tras el operativo el Ayuntamiento, en colaboración con la Guardia Civil y por instrucción del Juzgado de lo Penal, inhabilitó estas parcelas, donde además de lo que intervino la Guardia Civil, se encontró material robado, como cables de cobre.

Por ello, el Consistorio se personará como acusación en este procedimiento "para defender a los vecinos" de Rivas frente a quienes se dedican al tráfico de sustancias estupefacientes en la Cañada Real.