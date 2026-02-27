Detenida una mujer por estafar con pisos turísticos que ofrecía como viviendas de alquiler de larga estancia

Archivo - Fachada de un edificio, a 25 de abril de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por estafar con pisos turísticos que ofrecía como viviendas de alquiler de larga estancia, en varios distritos de Madrid, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

El engaño consistía en que ella arrendaba una morada y la ofertaba posteriormente a usuarios de una plataforma de alquiler de inmuebles. Esta mujer usurpaba la identidad de otras personas, simulaba ser la propietaria y enseñaba las estancias.

Posteriormente firmaba contratos con varios inquilinos interesados, que se daban cuenta del engaño cuando todos coincidían en el mismo domicilio para instalarse. Se han llegado a esclarecer 12 hechos cometidos entre junio y septiembre del pasado año. La estafadora solicitaba un mes de fianza y otro de garantía recibiendo más de 20.000 euros en total esos meses.

La investigación se inició en el mes de agosto cuando los agentes recibieron una denuncia de una persona, que tras formalizar un contrato y pagar la señal acordada, acudió con sus llaves a la vivienda alquilada. Cuando llegó encontró a otra persona que estaba instalándose, manifestando haber alquilado también ese inmueble.

OFERTABA PISOS TURÍSTICOS

Las viviendas mostradas a las víctimas eran pisos turísticos que previamente alquilaba con documentación obtenida de manera ilícita. Se anunciaba en una plataforma por Internet y mostraba el piso a los futuros arrendatarios.

Tras su identificación, los agentes establecieron un dispositivo especial que culminó con la localización de la presunta autora, a la que detuvieron como presunta responsable de los delitos de estafa y usurpación de identidad, siendo puesta a disposición de la autoridad judicial. La investigación continúa abierta ya que no se descarta la aparición de nuevas víctimas.