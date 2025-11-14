Detenidas 16 personas de 140 identificadas en un bloque en Delicias dedicado a la explotación sexual

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha puesto en marcha un operativo contra la explotación sexual en un bloque de pisos situado en el número 127 de la calle Delicias, en el distrito madrileño de Arganzuela, en el que han sido identificadas 140 personas, de las que 16 han sido detenidas.

La operación se llevó a cabo a finales del mes de octubre, gracias a la colaboración ciudadana, que permitió situar el foco sobre una persona que podría ser víctima de trata de blancas. En ese momento se inició la vigilancia del edificio en una investigación que aún sigue en curso.

Según ha relatado el jefe de la Sección de Investigación de Trata de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, el inspector jefe Víctor de las Heras, al edificio acudían numerosas personas que buscaban beneficiarse de la prostitución que se ejercía en los 16 apartamentos del bloque.

En total lograron identificar a 140 personas, 16 de las cuales fueron detenidas. En concreto se trata de seis personas acusadas ser clientes, mientras que las diez restantes eran mujeres que regentaban los pisos y a las que se acusa de infringir la Ley de Extranjería.

TEMPORIZADORES EN LAS HABITACIONES

El bloque de edificio es propiedad de tres personas diferentes, que cuentan con todos los papeles en regla y contratos de arrendamiento por vivienda, en las que posteriormente se ejercía la prostitución en cada habitación.

Las inspecciones en las viviendas han permitido comprobar que en algunas había instalados temporizadores en las puertas para que los proxenetas controlaran la duración de los servicios de las mujeres. Además, había instaladas cámaras de seguridad para seguir sus movimientos.

En el dispositivo han participado agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, de la Unidad de Intervención Policial, de la Unidad de Medios Aéreos, Guías Caninos y trabajadores de inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.