Detenidas 21 personas en Madrid por tráfico ilegal de armas y munición destinadas al mercado negro

Operación 'Trampantojo' - GUARDIA CIVIL

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Trampantojo', ha detenido a 21 personas en Madrid por tráfico ilícito de armas y munición destinadas a su venta en el mercado negro por el triple de su precio legal, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

La operación se ha saldado también con la incautación de gran cantidad de munición, varias armas de fuego, droga, dinero y otros efectos relacionados con la actividad delictiva investigada.

La investigación se inició tras la denuncia formulada por uno de los integrantes de la organización por el supuesto robo de 17 armas de fuego de un domicilio en Valle del Alagón (Cáceres).

Las pesquisas permitieron concluir que el denunciante formaba parte de una organización criminal dedicada al desvío de armas de fuego del mercado legal al mercado ilegal, mediante la interposición de denuncias falsas por robo o pérdida de las mismas.

Una vez reportadas como sustraídas, las armas eran vendidas en el mercado ilegal al triple del precio al que pueden ser adquiridas en un establecimiento autorizado por personas que cuentan con licencia de armas.

De manera paralela se descubrió que esta organización también se dedicaba al tráfico de municiones, para lo cual contaban con la connivencia de los responsables de una armería que les entregaban la munición tras falsear los registros de venta y control de la misma.

REGISTROS EN LA CAÑADA REAL

Durante la operación se han realizado seis registros, cuatro en domicilios ubicados en la Cañada Real Galiana (Madrid); uno en una armería de Madrid; y otro en un domicilio localizado en el Valle del Alagón (Cáceres).

En el transcurso de los registros, los agentes intervinieron una pistola de última generación, de la que uno de los investigados trató de desprenderse durante una de las actuaciones, así como varios cargadores de pistola y más de 8.000 cartuchos de distintos calibres de arma corta.

Asimismo, fueron incautadas una escopeta semiautomática, 320 gramos de cocaína, 160 gramos de heroína y cerca de 32.000 euros en efectivo, además de diversos dispositivos electrónicos, entre ellos ordenadores y teléfonos móviles.

Esta operación se enmarca dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF) de la Guardia Civil, que a nivel nacional tiene encomendada en exclusiva la competencia sobre el control de las armas y explosivos.

Las investigaciones se han desarrollado bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Nº 2 de la localidad de Coria (Cáceres), en coordinación con la Fiscalía Provincial de Cáceres.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por distintas unidades de investigación de la Guardia Civil, contando en su fase final con el despliegue de cerca de 200 agentes para la realización de los registros y detenciones.