Detenidas en Coslada cuatro mujeres por robar en un supermercado

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Coslada ha informado de la reciente detención de cuatro mujeres acusadas de un delito de hurto tras hacerse con varios productos de un supermercado por valor de 650 euros e intentar escapar del lugar camuflándose en una zona peatonal.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.45 horas del lunes, cuando un patrullero realizaba labores de vigilancia y prevención en la avenida de España y observaron que un grupo de mujeres emprendía la huída de la zona al percatarse de la presencia policial.

En ese momento, un trabajador de un supermercado cercano alertó a los agentes de que tres de esas mujeres habían salido del establecimiento con cestas repletas de productos, mientras una cuarta facilitaba la salida desde la puerta del local, según ha explicado el Ayuntamiento de Coslada en un comunicado.

Este empleado persiguió a las sospechosas con el fin de recuperar la mercancía, pero las mujeres le insultaron y amenazaron, llegando incluso a lanzarle una piedra que no le impactó. Gracias a la rápida coordinación entre los efectivos del servicio, las sospechosas fueron localizadas en una zona peatonal cercana.

Los agentes procedieron entonces a su detención y a la recuperación de los productos sustraídos, cuyo valor ascendía a unos 650 euros, que fueron devueltos al supermercado. La Policía Local de Coslada ha aprovechado para destacar la eficacia del dispositivo de prevención de hurtos y la rápida respuesta de sus agentes.