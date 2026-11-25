Imagen de un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres mujeres y un hombre en Madrid como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a ofertar reformas fraudulentas en viviendas y emplear para estos trabajos a ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Los investigadores han tomado declaración a once clientes damnificados y atribuyen a los arrestados los delitos de estafa, infracción contra los derechos de los trabajadores, coacciones, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó a raíz de una primera inspección laboral en la que los agentes pudieron ya descubrir el funcionamiento del entramado. Los detenidos captaban a sus clientes a través de portables digitales de reformas y concertaban reuniones en los domicilios o en un espacio 'coworking' del distrito de Salamanca, en Madrid para dar sensación de exclusividad y solvencia.

Durante estos encuentros realizaban una puesto en escena premeditada y llegaban a presentarse como jefe de obra, arquitectos o decoradores para generar confianza entre los potenciales clientes. Sin embargo, las investigaciones han permitido averiguar que la empresa carecía de logística y de personal con el que acometer las reformas que ofrecía, según informa la Policía en un comunicado.

Para realizar los trabajos recurrían a ciudadanos extranjeros en situación irregular, a quienes captaban puntualmente en la vía pública para tareas de demolición. Los investigadores han constatado que les imponían jornadas excesivas, sin contrato laboral ni descansos, y que tampoco les abonaban las cantidades acordadas por cada jornada trabajada.

Los clientes accedían a realizar los pagos al comprobar que avanzaban las tareas iniciales de demolición y desescombro. La mayoría de los abonos se efectuaban mediante transferencias bancarias, aunque los detenidos llegaron a recibir en efectivo una cantidad superior a los 112.000 euros.

Una vez adelantada casi la totalidad del presupuesto, los trabajos dejaban de avanzar y los arrestados interrumpían la información sobre el estado de las obras. Cuando los afectados reclamaban explicaciones, recibían evasivas hasta que los detenidos dejaban de contestar a sus mensajes y llamadas.

En el marco de la investigación, los agentes han realizado seis inspecciones en distintas reformas, en las que identificaron a ocho trabajadores en situación irregular, mientras que otros cuatro empleados carecían de permiso de trabajo en España. Los cuatro detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.