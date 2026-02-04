Detenidas cuatro personas por matar a tiros a un hombre y herir a otro en marzo del pasado año en Estremera - GUARDIA CIVIL

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Judiciaria de Leiria (Portugal), han detenido a cuatro implicados en la comisión de un homicidio consumado y otro en grado de tentativa cometidos el pasado mes de marzo en la localidad madrileña de Estremera.

Una llamada de alerta por parte de un vecino, que había escuchado disparos en su urbanización, hizo acudir al lugar del suceso a patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, según ha detallado el instituto armado en un comunicado.

Los agentes constataron que las dos víctimas --uno fallecido y un segundo que logró sobrevivir-- fueron brutalmente agredidos, maniatados, inmovilizados y finalmente tiroteados. La investigación permitió acreditar la identidad de los cuatro implicados, miembros de una conocida red criminal y residentes en Portugal.

El grupo se habría trasladado a España para sustraer una notable cantidad de sustancias estupefacientes y que concluyó con este desenlace de una persona fallecida y otra herida por disparos.

La investigación ha sido dirigida por la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Judiciaria de Portugal, bajo la dirección del Tribunal de Instancia e Instrucción de Arganda del Rey y el Tribunal de Santarem (Portugal).