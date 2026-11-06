Detenidas cuatro personas por robar en ocho viviendas de Alcobendas mientras los moradores dormían

Coche patrulla de la Policía Nacional (archivo) - POLICÍA NACIONAL

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas --dos hombres y dos mujeres-- como presuntas responsables de ocho robos en viviendas de Alcobendas en poco más de dos semanas el pasado mes de septiembre mientras los moradores se encontraban durmiendo.

Los cuatro detenidos están investigados por presuntos delitos de robo con fuerza en interior de domicilio, robo con violencia e intimidación, receptación y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso inmediato en prisión de uno de los varones.

Los asaltos se producían durante la noche y mediante el método del escalo o forzando puertas y ventanas. Según la investigación, uno de los hombres accedía a las viviendas y no dudaba en intimidar, amenazar e incluso ejercer violencia contra los residentes si se despertaban y lo sorprendían registrando las habitaciones.

En algunas ocasiones, el asaltante llegó a exigir dinero, tarjetas bancarias y objetos de valor, e incluso arrebató las joyas que llevaban puestas las víctimas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Las pesquisas comenzaron en septiembre, después de que los agentes detectaran un aumento de denuncias por robos en domicilios con sus habitantes en el interior. Los investigadores lograron identificar a cuatro personas que, según la Policía, tenían un reparto de funciones definido.

Los dos hombres se encargaban de organizar los robos en zonas próximas entre sí y cercanas a sus domicilios, lo que les permitía refugiarse rápidamente después de los asaltos. Uno de ellos ejecutaba las entradas en las viviendas, mientras el otro ocultaba y custodiaba los objetos sustraídos, que escondía en calcetines colocados detrás de muebles.

Por su parte, las dos mujeres recibían posteriormente los efectos robados, principalmente joyas, y se encargaban de venderlos en establecimientos de compraventa de oro.

DETENCIONES Y REGISTROS

El dispositivo policial permitió arrestar a los cuatro sospechosos entre los días 24 y 25 de septiembre. En el momento de la detención, una de las mujeres llevaba consigo objetos que fueron reconocidos como sustraídos en los domicilios asaltados.

Además, los agentes registraron la vivienda de los dos hombres, donde intervinieron diversas joyas, entre ellas pendientes, colgantes, anillos y relojes. Parte de los efectos recuperados ha podido ser devuelta a sus legítimos propietarios.