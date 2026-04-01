Detenidas 'in fraganti' tres personas por robar en seis establecimientos forzando los cierres en Alcorcón

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MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones y una mujer como presuntos responsables de varios delitos de robo con fuerza en el interior de seis establecimientos situados en la ciudad de Alcorcón, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos sucedieron entre los días 20 y 31 de marzo, en el marco de un operativo especial para la prevención de robos en comercios y domicilios, cuando los policías fueron alertados por diferentes llamadas de la Sala CIMACC-091, en la que se comunicaban la comisión de estos delitos en distintos lugares de la localidad.

La primera intervención, en fecha 20 de marzo, se precipitó cuando los policías nacionales escucharon la activación de una alarma acústica de un centro educativo. Al realizar una requisa policial, se localizó en su interior a una mujer, que trataba de huir con varias prendas de ropa que había sustraído del interior de un almacén, procediendo en ese mismo instante a su detención.

En fecha 23 de marzo, mientras los agentes realizaban labores de prevención en un lavadero de coches del municipio, sorprendieron a la misma mujer intentando ocultarse y evadir la presencia policial.

Tras realizar diversas gestiones de investigación, pudieron determinar que acababa saltar la valla del recinto y había forzado la puerta de la oficina. En el momento de la detención, la arrestada portaba una bolsa con perfumes y ambientadores que acaba de sustraer, que fueron reintegrados a su legítimo propietario.

INTERVENCIÓN EN UN BAR SITUADO EN UNA ESTACIÓN DE CERCANÍAS

La Sala CIMACC-091 alertaba en fecha 28 de marzo a los agentes que patrullaban durante la madrugada que se estaba cometiendo un robo con fuerza en un establecimiento hostelero situado en el interior de la estación de Cercanías de Las Retamas.

Una vez en el lugar, los policías nacionales sorprendieron al sospechoso cuando intentaba huir apresuradamente por las vías del tren con la caja registradora y otros efectos.

Por otro lado, una vecina, a través de una llamada al teléfono 091, alertaba el 29 de marzo que estaba viendo como una mujer intentaba forzar el cierre de una farmacia con la intención de acceder a su interior. Inmediatamente se desplazaron hasta el lugar de los hechos varios indicativos de Seguridad Ciudadana. Una vez en el punto, localizaron a la misma mujer que había protagonizado las actuaciones policiales en días anteriores.

En fecha 30 de marzo, hacia las 16.45 horas, se recibió aviso de una central de alarmas informando de la intrusión de una mujer en una escuela infantil. Una vez en el lugar, los policías sorprendieron a la mujer en su interior, la cual había fracturado la puerta de emergencia del centro escolar.

Por ultimo, sobre las 4.40 horas del día 31 de marzo, los agentes fueron alertados por el servicio de seguridad privada, informando que dos varones habían saltado la valla perimetral de un centro comercial para dirigirse posteriormente a su interior y forzar la puerta de acceso de uno de los establecimientos hosteleros.

Una vez en el lugar, los agentes sorprendieron a los sospechosos cuando trataban de huir con la caja fuerte y siete botellas de alcohol, las cuales fueron intervenidas, siendo posteriormente entregadas a la propiedad.

Por todos estos hechos, los tres autores, dos varones y una mujer, fueron detenidos como presuntos responsables de delito de robo con fuerza en el interior de seis establecimientos, pasando a disposición de la autoridad judicial.