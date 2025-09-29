Detenidas nueve personas por una reyerta multitudinaria en Alcorcón con un herido por arma blanca

Archivo - Imagen de recurso de tres agentes de Policía Nacional - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron anoche a nueve personas involucradas en una reyerta multitudinaria en las inmediaciones de Puerta del Sur, en la localidad madrileña de Alcorcón, en la que una persona resultó herida por arma blanca.

Los hechos ocurrieron el domingo sobre las 22.15 horas, cuando los agentes de Policía fueron requeridos por una reyerta entre dos grupos de jóvenes y en la que se llegó a emplear un arma blanca que, más tarde, fue intervenida por los agentes.

La riña acabó con una persona con una herida por arma blanca en la espalada que tuvo que ser atendida por efectivos del SUMMA 112. Tras recibir un punto de sutura, la víctima fue dada de alta en el lugar, según han informado fuentes sanitarias.

Los agentes, por su parte, detuvieron a nueve personas, incluido el presunto autor de la puñalada, al que se le acusa de tentativa de homicidio. Fuentes cercanas al asunto han confirmado que entre los detenidos se encuentran dos menores.