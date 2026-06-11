Detenidas tres personas con más de 600 gramos de cocaína en Collado Villalba

Dinero en efectivo y un paquete de cocaína incautados en Collado Villalba - GUARDIA CIVIL

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en la localidad madrileña de Collado Villalba tras sorprenderlas en posesión de un paquete con más de 600 gramos de cocaína, acusadas por tanto de un delito contra la salud pública.

Los hechos sucedieron el miércoles de la semana pasada, cuando agentes de la Guardia Civil observaron a tres personas bajarse de un vehículo con actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial, según un comunicado del Instituto Armado.

En ese momento, los agentes procedieron a identificar a los tres varones, quienes entre sus pertenencias llevaban varios teléfonos móviles, más de 800 euros en efectivo, moneda extranjera, y un paquete cerrado herméticamente con cinta de carrocero y metido en una bolsa.

Tras las diversas comprobaciones respecto al paquete, finalmente la Guardia Civil pudo comprobar que se trataba de unos 600 gramos de cocaína. Los tres sospechosos, hombres de entre 47 y 51 años, fueron detenidos por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.