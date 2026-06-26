Detenidas tres personas por robar mobiliario valorado en 40.000 euros en Madrid, Toledo y Ciudad Real

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas como presuntas autoras de once delitos de hurto, dos robos con fuerza y un delito de pertenencia a grupo criminal tras sustraer cerca de 1.200 sillas y varias mesas de establecimientos hosteleros de las provincias de Madrid, Toledo y Ciudad Real, con un valor superior a los 40.000 euros.

Los arrestados actuaron durante un periodo aproximado de tres meses, en el que llevaron a cabo robos y hurtos en más de una decena de locales de hostelería ubicados en las localidades madrileñas de Patones, San Mamés, Lozoya, Hoyo de Manzanares, Cabanillas de la Sierra, Villanueva del Pardillo, Titulcia y Moralzarzal, además de Turleque y Corral de Almaguer (Toledo), entre otros municipios, ha informado la Guardia Civil.

La investigación permitió determinar que los tres sospechosos actuaban siempre en horario nocturno, de forma coordinada e ininterrumpida, utilizando para desplazarse una furgoneta que figuraba a nombre de un tercero con la que transportaban el mobiliario sustraído.

En total, los presuntos autores lograron apoderarse de cerca de 1.200 sillas y varias mesas, cuyo valor supera los 40.000 euros.

Los investigadores consiguieron identificar a los tres implicados, que cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos similares. Posteriormente fueron citados para prestar declaración en el Puesto de la Guardia Civil de San Agustín del Guadalix, donde finalmente fueron detenidos.

A los arrestados se les atribuyen once delitos de hurto, dos delitos de robo con fuerza y un delito de pertenencia a grupo criminal. La investigación continúa abierta para esclarecer el destino del mobiliario sustraído y determinar si los detenidos pudieran estar implicados en otros hechos similares.