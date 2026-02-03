Detenido en Alcorcón por agredir e intentar violar a su mujer

Archivo - Un coche de Policía junto a la vivienda en Alcorcón - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Alcorcón han detenido a un hombre por agredir a su mujer e intentar abusar sexualmente de ella en su domicilio de esta localidad madrileña.

Una llamada de la víctima la tarde del domingo alertó a los agentes de la presunta agresión, que motivó la huida de la mujer del domicilio familiar, según ha informado el Cuerpo policial en al red social 'X'.

A la llegada de las patrullas, la mujer se encontraba en la vía pública acompañada de un vecino. La víctima explicó a los efectivos que el hombre, que permanecía en el domicilio familiar, le había propinado varios puñetazos, algo que, según manifestó, no era la primera vez que ocurría.

Según su relato, durante la discusión, el agresor la agarró violentamente, la lanzó contra la cama e intentó agredirla sexualmente. Los agentes detuvieron al varón como presunto autor de un delito de violencia de género y agresión sexual.