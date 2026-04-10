Un detenido por apuñalar de gravedad a un hombre de 52 años en Collado Villalba tras una discusión familiar

Un helicóptero traslada a un herido tras una agresión con arma blanca en Collado Villalba. - SUMMA112

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presunto agresor de un hombre de 52 años que ha resultado herido de carácter grave la tarde de este viernes al ser apuñalado en una vivienda de Collado Villalba tras una discusión familiar.

Los hechos han ocurrido sobre las 14.42 horas en un domicilio ubicado en la Urbanización Valles de la localidad, según ha informado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por causas que están siento investigadas, la agresión con arma blanca se ha producido tras una discusión familiar. Agentes de la Guardia Civil han detenido al presunto agresor, han informado fuentes del Cuerpo.

A la llegada al lugar de los sanitarios del Summa 112, han comprobado que el hombre presentaba una herida incisa en el abdomen compatible con arma blanca. Tras estabilizado en el lugar, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, que sigue abierta. Al lugar también han acudido agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil, que han colaborado en la asistencia inicial al herido.