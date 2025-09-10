Detenido en Aranjuez un conductor tras una persecución en la que intentó atropellar a un policía

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad madrileña de Aranjuez a un hombre tras protagonizar una persecución por varias calles de la localidad en la que puso en riesgo a peatones y conductores, embistió contra vehículos estacionados e incluso llegó a intentar atropellar a uno de los agentes que participaban en el dispositivo de búsqueda.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto, cuando una patrulla detectó un turismo que circulaba a gran velocidad por la vía pública. Al darle el ato, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes, y se inició una persecución en la que el hombre, que iba bajo los efectos del alcohol y drogas, trató de arrollar a uno de los agentes, que logró apartarse a tiempo, según ha señalado la Policía Nacional en un comunicado.

El sospechoso llegó a causar daños en varios vehículos estacionados hasta que, en su intento por evadir la acción policial, perdió el control y estrelló su coche contra un árbol. Tras abandonar el vehículo y huir a pie, la Policía desplegó batidas de búsqueda por la zona en colaboración con la Policía Local de Aranjuez, culminando finalmente con la localización e identificación del sospechoso.

El individuo fue finalmente arrestado como presunto autor de delitos contra la seguridad del tráfico, conducción temeraria, atentado a la autoridad, daños, resistencia y desobediencia. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ordenó su ingreso inmediato en prision.