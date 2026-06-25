Detenido en Barajas un hombre de 86 años que transportaba más de 4,5 kilos de cocaína en una maleta

Archivo - Varias personas con maletas en las escaleras mecánicas de la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 12 de julio de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a un pasajero de 86 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras localizar en su equipaje 4,555 kilogramos de cocaína ocultos en varios cilindros, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

La intervención se produjo el pasado 5 de junio durante un control efectuado por agentes de la Unidad de Fiscal y Fronteras de Madrid. Los efectivos detectaron una maleta procedente de San José de Costa Rica cuyo destino final era Bruselas (Bélgica) y que presentaba indicios compatibles con el transporte de sustancias estupefacientes.

Tras localizar a su propietario y proceder a la inspección del equipaje, los agentes hallaron en su interior un total de 4.555 gramos de cocaína distribuidos en nueve cilindros envueltos en papel.

El detenido es un ciudadano sueco de 86 años residente en Suecia que, según la investigación, habría sido captado por una organización dedicada al narcotráfico aprovechando su delicada situación económica y de salud.

La Guardia Civil explica que estas redes criminales recurren cada vez con más frecuencia a técnicas de ingeniería social para reclutar a personas vulnerables a través de aplicaciones de mensajería, mensajes SMS y redes sociales.

En este caso, los investigadores apuntan a que el anciano habría sido víctima de campañas de phishing y manipulación destinadas a conseguir su colaboración en el transporte ilícito de dinero o sustancias estupefacientes.

Según las pesquisas, la organización le habría encomendado realizar diversos desplazamientos internacionales a destinos como Bogotá, Dubái, Barcelona y Madrid. Una vez puesto a disposición judicial, la autoridad competente decretó el ingreso en prisión del arrestado.

La Guardia Civil destaca que este caso refleja cómo las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas buscan eludir los controles policiales utilizando a personas alejadas de los perfiles delictivos habituales y que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.