Detenido un conductor borracho en hora punta que iba chocando con los coches a su paso por la A-42 y M-40

Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico detuvieron la mañana de este lunes a un conductor borracho que circulaba de forma temeraria en hora punta chocándose con los coches que se encontraba a su paso por las carreteras A-42 y M-40 en sentido entrada a Madrid.

Según recoge el Instituto Armado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar a las 6.40 cuando el detenido condujo de forma "errática, agresiva y zigzagueando entre los coches" poniendo en "grave peligro sus vidas".

A la altura del kilómetro 9 sentido decreciente chocó contra otro conductor para, a continuación, huir de la zona usando los arcenes e incorporarse a la M-40 donde causaría dos accidentes más.

Desde el kilómetro 9 de la carretera A-42 el conductor ebrio es seguido de cerca por un guardia civil fuera de servicio que se dirigía a su lugar de trabajo en su motocicleta particular y contra el que intenta arremeter en varias ocasiones para tirarle a la calzada.

Con esta intervención puede finalmente procederse a la detención del conductor como presunto autor de un supuesto delito de conducción temeraria y otro de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.