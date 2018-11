Un detenido en el desahucio de una familia monoparental con un menor en Alcorcón

Publicado 31/10/2018 17:39:28 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una familia monoparental formada por una madre, la abuela y dos hijos, uno de ellos menor de edad, ha sido desahuciada este miércoles entre "altas medidas de seguridad", en la calle Alfonso VIII de Alcorcón, donde, finalmente, ha habido una persona detenida.

Así lo ha explicado a Europa Press el miembro y abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Manuel San Pastor, quien ha asegurado que esta familia "se encuentra literalmente en la calle".

"Ha habido un desalojo hipotecario. El banco se ha negado a negociar un alquiler social y tampoco ha accedido a paralizar la ejecución, hasta que puedan encontrar otra vivienda", ha detallado.

San Pastor considera "desmedido" el despliegue policial que se ha hecho en este caso, "con cascos antidisturbios y con arietes", y que ha terminado con la detención de una de las personas que se habían acercado a apoyar a la familia.

En este sentido, ha asegurado que se han visto solos ante el problema ya que "el Ayuntamiento de la localidad no ha dado soluciones". No obstante, insiste en que harán todo lo posible, "supliendo el deber de las instituciones, para que no duerman en la calle", pero reclaman el "derecho habitacional" para estas personas.

"En Alcorcón cada semana hay un desahucio y, por lo que se ve, si no nos organizamos nosotros como pueblo solidario estos vecinos se quedan en la más absoluta indefensión", ha protestado San Pastor.

Así, ha explicado que no es el primer intento de desalojo de esta familia monoparental -la madre, la abuela y don niños (uno de 10 años)-, pero que en esta ocasión no han logrado pararlo. También ha dicho que la madre no ingresa lo suficiente como para poder afrontar todos los gastos.

Por eso, ha insistido en que se trata de un caso de extrema necesidad "ante el que los poderes públicos deben intervenir" y poner a servicio de los ciudadanos viviendas de emergencia social, recalcando que la familia ya había pedido una solución habitacional con anterioridad.

A este respecto, fuentes municipales han asegurado a Europa Press que en Servicios Sociales "no hay constancia de ninguna intervención con este caso".