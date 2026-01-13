Detenido en El Escorial un delincuente en búsqueda y captura que dormía en una vivienda okupada

Agentes de Policía Local de El Escorial - AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

EL ESCORIAL 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de El Escorial han detenido a una persona "altamente peligrosa" que se encontraba en "búsqueda y captura" y dormía en una vivienda okupada que había generado "reiterados problemas de seguridad y convivencia" en la zona de Los Arroyos.

Según han informado desde el Ayuntamiento de El Escorial, la detención se produjo el sábado y es fruto de "meses de trabajo, vigilancia e investigación" en el marco de un operativo conjunto y coordinado entre ambos cuerpos.

El sospechoso tenía "numerosos antecedentes" y "una requisitoria de búsqueda y detención", ya que la Guardia Civil tuvo conocimiento de que esta persona estaba durmiendo en una vivienda okupada, según han señalado fuentes de le Benemérita a Europa Press.

Según estas fuentes, los agentes esperaron a que esta persona saliera del inmueble para detenerle. Sin embargo, en ese momento el sospechoso emprendió una huida que finalmente derivó con su detención a pesar de la resistencia que llegó a ofrecer.

"PROFESIONALIDAD, CONSTANCIA Y EFICACIA"

El alcalde de El Escorial, Antonio Vicente, responsable de Seguridad, ha agradecido públicamente la "profesionalidad, constancia y eficacia tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil".

"Esta detención es fruto del esfuerzo continuado y del trabajo conjunto entre cuerpos de seguridad. Han sido meses de seguimiento y dedicación que hoy dan sus frutos, demostrando que la coordinación y la perseverancia son claves para garantizar la seguridad de nuestros vecinos", ha añadido.

Así, desde el Ayuntamiento sus responsables han reiterado el "compromiso firme de seguir trabajando" para "combatir situaciones que alteren la convivencia, reforzando la colaboración" entre administraciones y fuerzas de seguridad para "garantizar un municipio más seguro".