Detenido un hombre por una agresión sexual a una mujer y su sobrina en Puente de Vallecas

Archivo - Coche patrulla de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 32 años, de origen peruano, como presunto autor de una agresión sexual a una mujer y a su sobrina de 18 años en un domicilio del distrito madrileño de Puente de Vallecas, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de diciembre sobre las 11.20 horas de la mañana, según ha adelantado el diario 'El Mundo'. Las víctimas, ambas también de nacionalidad peruana, conocían al presunto agresor desde hacía varios meses y le habrían invitado a su vivienda tras una fiesta con amigos.

Tras lo ocurrido, ambas mujeres interpusieron denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que se ha hecho cargo de la investigación.

El arresto se produjo este domingo y el detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas, según apuntan las mismas fuentes.