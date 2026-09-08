Detenido tras huir corriendo de la Policía con 200 gramos de hachís escondidos en una mochila

Archivo - Un agente de la Policía Municipal de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre tras huir corriendo de los agentes cuando fue interceptado en la calle Andrés Mellado, en el distrito de Chamberí, y al que posteriormente intervinieron 200 gramos de hachís y 130 euros en efectivo, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de septiembre sobre las 21.00 horas, cuando varios agentes que realizaban labores de patrullaje observaron a un hombre que salía de un club de fumadores de la zona. Al percatarse de la presencia policial, el individuo comenzó a mostrarse nervioso y a caminar cada vez más rápido.

Los agentes le dieron el alto para identificarlo, pero el hombre hizo caso omiso y emprendió la huida a pie con el objetivo de eludir a los policías, que finalmente lograron darle alcance y detenerlo.

Durante la intervención, los agentes le preguntaron por el contenido de la mochila que portaba y el propio detenido manifestó que llevaba dos bolsas con unos 100 gramos de hachís cada una.

Además, los policías localizaron en su poder unos 130 euros en efectivo. El arrestado aseguró que trabajaba en una tienda de CBD, establecimiento en el que se comercializan productos derivados del cannabis.

Finalmente, los agentes procedieron a su detención como presunto responsable de un delito contra la salud pública y trasladaron la sustancia intervenida para su correspondiente análisis y puesta a disposición judicial.