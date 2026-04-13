Detenido 'in fraganti' un hombre acusado de robo con fuerza en ocho comercios de San Blas

Agentes de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido 'in fraganti' a un hombre mientras trataba de robar en una farmacia de San Blas-Canillejas y al que se le acusa de otros ocho robos con fuerza en el interior de establecimientos comerciales del mismo distrito madrileño.

El dispositivo policial puesto en marcha tras tener conocimiento de los ocho robos previos culminó con la detención del principal sospechoso el pasado 7 de abril cuando se disponía a cometer otro robo en una farmacia, según informa la Policía.

Previamente, esta misma persona había irrumpido en establecimientos comerciales del distrito fracturando la puerta de acceso para después apropiarse de los objetos de valor que encontraba a su paso. En total se hizo con más de 1.700 euros, así como seis teléfonos móviles y varias botellas de alcohol.

Las investigaciones puestas en marcha permitieron determinar que siempre se trataba de la misma persona que, además, empleaba un 'modus operandi' muy similar. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.