Detenido en Latina con casi 600 gramos de cocaína ocultos en la consola central de un turismo - POLICÍA MUNICIPAL

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido en el distrito de Latina a un hombre al que sorprendieron con casi 600 gramos de cocaína ocultos en un doble fondo de la consola central del turismo que conducía, además de portar en el maletero 15 perfumes de gran valor cuya procedencia no pudo acreditar.

El arresto tuvo lugar el pasado 6 de enero cuando una patrulla de la Comisaría de Latina interceptó un vehículo sobre las 18.15 horas a la altura del número 80 de la Avenida de la Peseta, han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

Los efectivos procedieron a dar el alto al turismo ante la actitud sospechosa de su conductor, que se mostró muy nervioso. Al inspeccionar el vehículo, uno de los agentes se percató de que la consola central había sido manipulada para crear un doble fondo.

En el interior del mismo se localizaron tres paquetes en cuyo interior había casi 600 gramos de cocaína, así como un bote de café con perforaciones, una técnica que se suele emplear para eludir la detección de droga por parte de los perros especializados en ello.

Asimismo, en el maletero del vehículo se encontraron 15 perfumes de gran valor cuya procedencia el detenido no pudo acreditar. Por todo ello, el conductor del turismo --un hombre nacido en 1988 en República Dominicana y con antecedentes por una discusión con su pareja-- fue detenido como presunto delito contra la salud pública.