Detenido por manipular el sistema de pago de web de viajes para reservar hoteles de lujo por un céntimo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un joven de apenas 20 años acusado de manipular de forma fraudulenta la plataforma de pago electrónico asociada a una web de viajes y alojamiento para validar reservas en hoteles de lujo por apenas un céntimo.

La investigación se inició a comienzos de febrero tras la denuncia interpuesta por una agencia de viajes que apuntaba a una presunta estafa informática cometida mediante la realización de múltiples reservas fraudulentas en su web.

Apenas cuatro días después de tener conocimiento de los hechos, los agentes detuvieron al sospechoso mientras se alojaba en un lujoso hotel de Madrid. Se estima que podría haber provocado un perjuicio de más de 20.000 euros, según informa la Policía en un comunicado.

El sospechoso había saboteado el sistema de la pasarela de pago integrada en la página web de tal forma que, mediante un ataque informático específicamente diseñado, alteraba el proceso de validación de la transacción logrando que el sistema autorizara la operación por tan solo un céntimo.

Esta irregularidad no era detectada en el momento, sino que era pasados unos días cuando la plataforma de pago transfería a la empresa afectada el importe real abonado. Hasta entonces, la reserva aparecía con el concepto habitual de compra

La Policía Nacional ha destacado la celeridad en una operación que han catalogado como "de alta complejidad técnica" y que pone de manifiesto una nueva téncia nunca antes vista.

CONSUMÍA PRODUCTOS DEL MINIBAR

Las investigaciones han logrado determinar que el sospechoso hacía uso incluso de los productos del minibar de las habitaciones, dejando deudas pendientes con algunos hoteles.

Finalmente el joven fue sorprendido en un lujoso hotel de Madrid que había reservado por cuatro noche por apenas un céntimo cuando el precio real de la habitación es de unos mil euros por noche.

Por todos estos hechos, el sospechoso fue detenido por un posible delito de estafa informática y puesto a disposición de la autoridad judicial. La Policía Nacional ha subrayado que la investigación aun sigue abierta y no se descarta la imputación de nuevos hechos.