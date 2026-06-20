Detenido en Móstoles el autor de cuatro robos con violencia cometidos en Rivas-Vaciamadrid

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de Guardia Civil de Tráfico.
Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: sábado, 20 junio 2026 10:31
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MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Móstoles al autor de cuatro cuatro robos con violencia cometidos en Rivas-Vaciamadrid el pasado mes de noviembre.

En concreto, el ahora detenido utilizó un cuchillo y sustrayó el teléfono móvil y el dinero en efectivo de cuatro personas a las que asaltó, ha informado la Guardia Civil en un comunicado remitido a los medios.

Para lograr su objetivo, asaltaban a las víctimas en zonas residenciales de la localidad cuando regresaban solas a sus domicilios de madrugada.

A una de las víctimas, un conductor de VTC le obligaron a entregar todo el dinero que portaba y otra de ellas fue obligada a realizarles un pago vía Bizum.

El autor, un varón de 19 años, ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial competente.

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