Detenido un quiosquero en Alcorcón que usaba el puesto como punto de venta de droga

Objetos incautados a un quiosquero en Alcorcón que usba el puesto como punto de venta de droga - POLICÍA NACIONAL

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al trabajador de un quiosco de sorteos de Alcorcón que presuntamente utilizaba el establecimiento como punto de venta de droga, donde los agentes encontraron siete monodosis de cocaína, casi 900 euros en efectivo y diversos objetos de posible procedencia ilícita.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre, cuando agentes en labores de prevención en la vía pública observaron a un hombre que portaba varias bolsas y se dirigía de forma agitada hacia el quiosco, informa la Policía Nacional en un comunicado.

Tras mantener una breve conversación con el empleado, ambos realizaron un intercambio. El primero introdujo una de las bolsas en el establecimiento y el trabajador le entregó una pequeña bolsa que el otro guardó entre sus pertenencias.

Al acercarse para identificar a ambos, los policías observaron que el empleado escondía debajo del mostrador varios objetos de la bolsa que acababa de recibir, por lo que procedieron a inspeccionar el establecimiento.

En el interior del quiosco localizaron cerca de 900 euros en efectivo, independientes de la recaudación obtenida con la venta de sorteos, así como distintos efectos en sus embalajes originales que podrían haber sido sustraídos.

Entre ellos había dos juegos de sábanas, tres balizas V16, tres paquetes de crema solar, una cámara de fotos, una báscula de precisión, siete juegos de llaves, dos clonadores y un mando de garaje.

Ninguno de los dos hombres pudo explicar de forma coherente la procedencia de estos artículos y uno de ellos reconoció finalmente que eran objetos sustraídos, aunque no aportó más detalles.

Durante el registro, el trabajador intentó ocultar un monedero entre unos limones del establecimiento colindante. Uno de los agentes se percató de la maniobra y localizó en su interior siete monodosis de una sustancia estupefaciente, aparentemente cocaína.

Además, los policías intervinieron al otro hombre una dosis de droga similar a las anteriores, que presuntamente procedía del intercambio inicial de mercancía.

Por estos hechos, el empleado fue detenido como presunto autor de delitos contra la salud pública y de receptación y posteriormente pasó a disposición de la autoridad judicial.