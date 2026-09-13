Detenido por sustraer 8 bobinas de cable de cobre en un complejo deportivo de Boadilla - GUARDIA CIVIL

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 52 años ha sido detenido por la Guardia Civil por sustraer 8 bobinas de cable de cobre en un complejo deportivo de Boadilla y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Según recoge el Cuerpo en un comunicado, la investigación comenzó tras la denuncia interpuesta por la sustracción de cable de cobre y diversas herramientas en el interior de la caseta de obra de un complejo deportivo municipal de dicha localidad.

Una vez avanzada la investigación se logró identificar y detener a la persona que sustrajo e introdujo varias bobinas de cable de cobre y diversas herramientas en el interior de una furgoneta, abandonando rápidamente el recinto deportivo. El valor económico sustraído alcanzaría un total de 14.200 euros.