Detenido por sustraer 8 bobinas de cable de cobre en un complejo deportivo de Boadilla

Detenido por sustraer 8 bobinas de cable de cobre en un complejo deportivo de Boadilla
Detenido por sustraer 8 bobinas de cable de cobre en un complejo deportivo de Boadilla - GUARDIA CIVIL
Europa Press Madrid
Publicado: domingo, 13 septiembre 2026 10:47
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MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 52 años ha sido detenido por la Guardia Civil por sustraer 8 bobinas de cable de cobre en un complejo deportivo de Boadilla y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Según recoge el Cuerpo en un comunicado, la investigación comenzó tras la denuncia interpuesta por la sustracción de cable de cobre y diversas herramientas en el interior de la caseta de obra de un complejo deportivo municipal de dicha localidad.

Una vez avanzada la investigación se logró identificar y detener a la persona que sustrajo e introdujo varias bobinas de cable de cobre y diversas herramientas en el interior de una furgoneta, abandonando rápidamente el recinto deportivo. El valor económico sustraído alcanzaría un total de 14.200 euros.

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