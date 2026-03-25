Detenido en Vallecas por esconder 10 gramos de cocaína en varios compartimentos de su coche

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre en el distrito de Villa de Vallecas como presunto autor de un delito contra la salud pública después de que se le incautasen hasta 10 gramos de cocaína en varias dosis escondidas en compartimentos secretos de su vehículo.

Los hechos se produjeron sobre las 22 horas del pasado 16 de marzo, cuando agentes municipales observaron en la carretera que va de Villaverde a Vallecas a un conductor que presentaba una actitud esquiva al percatarse de su presencia, según han informado fuentes policiales.

Al tratarse de una zona conocida por el menudeo de droga, los agentes procedieron a dar el alto al conductor y, debido a que el sospechoso mantenía una actitud nerviosa y esquiva, procedieron a inspeccionar el interior del vehículo en busca de posibles sustancias ilegales.

Durante el registro los agentes encontraron en la parte superior del techo del vehículo una bolsa transparente con sistema de autocierre --tipo zip-- con una cocaína en su interior.

Además, en la caja de los fusibles, situada en la parte inferior del volante, los agentes encuentran una funda bucal de color azul, aunque pintada de negro para dificultar ser encontrada en el compartimento, y en cuyo interior también había varias dosis de cocaína en bolsas transparentes.

Durante el registro los policías llegaron a desmontar las luces interiores del coche, encontrando allí también varias dosis de cocaína. Se llegó incluso a solicitar la presencia de la Unidad Canina, que marcó varios puntos más del vehículo aunque no se encontraron más sustancias.

El total de la cocaína incautada ascendía a unos 10 gramos, una cantidad que supera la dosis establecida para el consumo propio y que, debido a que estaba dividida en bolsas transparentes y escondidas, motivaron a los agentes para detener al sospechoso por un posible delito contra la salud publica.