Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - ARCHIVO/GUARDIA CIVIL

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas acusadas de cometer tres robos con fuerza este verano en establecimientos comerciales de la localidad madrileña de Tres Cantos.

La Benemérita tuvo conocimiento de los hechos tras recibir las denuncias de los perjudicados entre los meses de julio y septiembre, tras lo que inicio una investigación.

Avanzadas las pesquisas se pudo identificar a los supuestos autores, que acudieron en horario nocturno forzando el cierre o rompiendo las lunas de los comercios.

Una vez en los comercios se hacían con la recaudación de las cajas registradoras, consiguiendo un botín de más de 2.000 euros en efectivo y provocando daños materiales.