Detenidos cinco individuos por robos con fuerza en domicilios durante Semana Santa

Intervención policial - POLICÍA NACIONAL

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco individuos como presuntos autores de dos robos con fuerza en domicilios durante este periodo vacacional.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado, los hechos sucedieron en la noche del pasado sábado, en el céntrico distrito de Chamberí y en la localidad madrileña de Leganés.

Marcaron los domicilios mediante diferentes técnicas (hilo de silicona y testigos de plástico alojados en los marcos de las puertas) para asegurarse que no hubiera nadie en su interior. Dos de los detenidos fueron sorprendidos por los agentes cuando huían del edificio donde habían cometido el robo en la capital.

En Leganés, los detenidos fueron localizados tras la descripción física aportada por un testigo de los hechos, uno de los autores estaba oculto en el ático del edificio.

En ambos sucesos, a los detenidos se les intervino gran cantidad de herramientas utilizadas para cometer los robos, así como objetos sustraídos en los domicilios.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.