Detenidos en Coslada tres jóvenes por romper retrovisores y dañar carrocerías de 14 vehículos

COSLADA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Coslada ha informado este jueves de la detención de tres jóvenes que, el pasado 2 de agosto, causaron daños en retrovisores y carrocerías de 14 vehículos aparcados en diferentes calles de la ciudad.

Según han explicado fuentes de la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre las 7.15 horas del pasado 2 de agosto en la Avenida de la Constitución.

Cuando una patrulla que realizaba labores de servicio ordinario y recibió un aviso que alertaba de la presencia de tres jóvenes que, presuntamente, estaban causando daños en vehículos estacionados en este punto

Con la información sobre la vestimenta de los individuos --camisetas de color negro, blanco y gris, y pantalón corto--, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda.

Finalmente, se localizó a tres varones que coincidían con la descripción en el Paseo de las Acacias. Durante la identificación, uno de ellos presentaba heridas en los nudillos de ambas manos.

RECORRIDO DELICTIVO

De forma paralela, otra patrulla policial inspeccionó el recorrido que los identificados habrían realizado desde la estación de Renfe Coslada Central hasta el lugar de su localización, constatando los daños y recabando testimonios de testigos.

Así, se procedió a la detención de los tres jóvenes como presuntos autores de un delito de daños y uno de ellos fue trasladado al Hospital del Henares para recibir asistencia médica y, posteriormente, todos fueron puestos a disposición judicial.