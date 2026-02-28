Detenidos dos hombres tras robar una furgoneta en Fuenlabrada y darse a la fuga por la M-40

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores del robo de una furgoneta sustraída este mismo sábado por la mañana en la localidad madrileña de Fuenlabrada, tras lo que han protagonizado una persecución por la M.40 y varias vías de circunvalación de la capital.

El propietario del vehículo ha denunciado al sustracción de la furgoneta a primera hora de la mañana. Las gestiones de la Policía han permitido localizar el vehículo en el distrito madrileño de Hortaleza, según ha informado la Jefatura Superior de Policía Nacional.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes han emprendido al huida de forma temeraria, incorporándose inicialmente a la M-40 sentido norte y enlazando posteriormente con la M-11 en dirección a Plaza de Castilla. La persecución policial ha estado coordinada en todo momento desde la sala CIMACC-091.

Los sospechosos han cambiando entonces de rumbo camino a la A-2 para regresar de nuevo a Hortaleza. Finalmente, los fugitivos han colisionado con un edificio en la calle Ribera de Loira, donde han abandonado el vehículo y tratado de escapar ya a pie.

La detención ha sido posible gracias al apoyo del indicativo 'Cóndor' de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, que ha facilitado su localización desde el aire, permitiendo a los agentes de Seguridad Ciudadana interceptarlos en las inmediaciones.

Ambos han sido detenidos como presuntos responsables de un delito de robo de vehículo.