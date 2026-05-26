Detenidos en un hotel de Madrid dos acusados de estafar 340.000 al comprar objetos de valor con billetes falsos

Dinero en efectivo incautado a los dos detenidos - POLICÍA NACIONAL

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en un hotel de Madrid a dos hombres acusados de estafar unos 340.000 euros a través del método 'rip deal', que consiste en contactar con vendedores de objetos de alto valor y entregar billetes falsos en el momento de la compra.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero, cuando la víctima acudió a dependencias policiales a interponer una denuncia por los hechos ocurridos, momento en el que manifestó que había puesto a la venta su coche y una serie de objetos de lujo que quería vender.

Finalmente, la víctima acordó la venta con unas personas interesadas en la adquisición de estos objetos, organizando entonces una primera reunión para tratar los términos de la compra-venta y más tarde una segunda ya para la transacción, según un comunicado de la Policía Nacional.

Fue en esa segunda cita cuando los estafadores aparecieron con el dinero en efectivo, unos 180.000 euros para pagar las joyas --cuatro relojes, tres anillos de oro y diamantes y nueve prendas de ropa-- y otros 160.000 euros correspondientes al primer pago del vehículo.

Los estafadores llegaron con el dinero en efectivo y en una bolsa, siendo contado en presencia de la propia víctima con una máquina contadora de billetes. Sin embargo, cuando la víctima comprobó la cantidad ya en su domicilio descubrió que los billetes eran fraudulentos y tan solo unos 300 euros eran reales.

DETENIDOS EN UN HOTEL DE MADRID

Tras una ardua investigación, la Policía Nacional logró identificar a los autores de la estafa, dos hombres alojados en un hotel de Madrid. En el momento de la detención portaban etre sus pertenencias unos 50.000 euros en efectivo, sin poder especificar su procedencia.

Por todos estos hechos, el pasado 12 de marzo fueron detenidos como presuntos autores de un delito de estafa, siendo puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial.