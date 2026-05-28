Detenidos seis miembros del Tren de Aragua por robos con violencia en domicilios de Madrid

Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis miembros de la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua acusados de tres delitos de robo con violencia e intimidación en domicilios de Madrid, en los que llegaron a retener durante horas e incluso agredir a las víctimas mientras robaban dinero en efectivo y joyas e incluso conseguían hacerse transferencias bancarias y de criptomonedas.

Las pesquisas comenzaron en agosto del año pasado, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un robo con violencia en una vivienda de una urbanización privada en San Sebastián de los Reyes. Allí cinco atracadores en posesión de armas cortas retuvieron durante horas al inquilino y su pareja, robándoles joyas, dinero en efectivo y criptomonedas, todo ello por valor de unos 3 millones de euros.

En concreto se trata del empresario financiero conocido como 'CryptoSpain', según han señalado fuentes cercanas a la investigación. Conocido por haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, 'CyrptoSpain' está actualmente investigado por presunta estafa piramidal a través de una plataforma de criptomonedas.

OTROS DOS HECHOS SIMILARES EN MADRID

La investigación abierta en torno a este suceso permitió poner a los agentes sobre la pista de otros dos hechos similares ocurridos en apartamentos de alquiler vacacional, donde los atracadores llegaron a amordazar y maniatar a las víctimas, rozando la tortura, para conseguir que autorizaran transferencias bancarias.

En uno de estos hechos, uno de los atracadores llegó a disparar en la cara a una de las víctimas, produciéndole importantes lesiones en el rostro. Es por esto que a uno de los detenidos se le acusa de intento de homicidio, además del resto de delitos de pertenencia a organización criminal; robo con violencia, detención ilegal, estafa y contra la salud pública.

Las víctimas --un español, un cubano, un letón y un francés-- tenían el mismo perfil, pues eran personas con cierta solvencia económica y sobre las que los ahora detenidos tenían conocimiento de su poder adquisitivo.

Los atracadores primero les robaban todo el efectivo en su poder y luego les presionaban para conseguir que realizaran transferencias bancarias y de criptomonedas, según ha relatado el jefe del Grupo 2 contra el Crimen Internacional de la Brigada Provincial de Policía Judicial, el inspector jefe Francisco González.

El 'modus operandi' consistía en seleccionar a estas personas con alto poder adquisitivo y sobre las que realizaban vigilancias para conocer sus movimientos y rutinas. Con los turistas incluso llegaban a concertar encuentros en apartamentos vacacionales simulando diferentes motivos.

El entramado criminal disponía de gran cantidad de material que empleaban tanto para la consecución de los objetivos como para lograr la impunidad de sus actos, incluidas armas de fuego, elementos para cubrir su rostro, matriculas de coche falsificadas e inhibidores de frecuencia.

DETENIDOS EN MADRID Y MURCIA

Una vez establecida la identidad de los seis sospechosos, se llevó a cabo la entrada y registro de sendos domicilios en las ciudades de Madrid y Murcia, así como en la localidad madrileña de Camarma de Esteruelas. Allí se incautaron de los objetos que usaban para los robos, así como de 100 gramos de MDMA y ketamina, varios móviles y unos 2.700 euros en efectivo.

Todos los detenidos son de origen venezolano de entre 25 y 35 años, algunos de los cuales se cree que residen en España desde hace seis años. La Policía Nacional ha determinado su vinculación con el Tren de Aragua, en una célula asentada en al región y que se dedicada a los robos con violencia por encargo desde Sudamérica.