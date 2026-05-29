Detenidos tres hombres en un narcopiso desmantelado por la Poicía Nacional y la Municipal de Madrid en Villa de Vallecas

Droga y dinero en efectivo incautado en un narcopiso de Villa de Vallecas - POLICIA NACIONAL

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid ha permitido desmantelar un narcopiso en el distrito de Villa de Vallecas, donde han sido detenidos tres hombres como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de marzo, cuando los agentes recibieron quejas vecinales en torno a un domicilio en el que se estaría llevando a cabo la compraventa de droga, según han informado ambos cuerpos policiales en un comunicado conjunto.

Avanzadas las pesquisas, los agentes procedieron el 22 de abril a la entrada y registro de la citada vivienda, donde se incautaron de diferentes sustancias estupefacientes tales como cocaína, hachís, marihuana, tussi, MDMA y 36 bolsas de gominolas de cannabis.

Además se incautaron de 3.400 euros fraccionados en efectivo, que se suman a los otros 2.600 euros que ya fueron interceptados durante el proceso de investigación junto con varias dosis de droga. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.