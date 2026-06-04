Detenidos tres menores por varios robos con fuerza en establecimientos comerciales de Villaviciosa de Odón

Cuartel de la Guardia Civil de Villaviciosa de Odón - GUARDIA CIVIL

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres menores de edad acusados de varios delitos de robo con fuerza en distintos establecimientos comerciales del casco urbano de Villaviciosa de Odón, donde lograron hacerse con un botín de más de 800 euros, una caja registradora y material tecnológico.

La investigación comenzó a principios de este año, cuando se detectó un aumento de robos con fuerza en el municipio en los que se empleaba el mismo 'modus operandi', que consistía en irrumpir en los locales sirviéndose de una tapa del alcantarillado urbano, según un comunicado de la Guardia Civil.

Las pesquisas han permitido averiguar que los autores de los hechos actuaban de forma conjunta y coordinada para cometer los delitos. Rompían los cristales, puertas y escaparates, actuando siempre en horario nocturno para aprovechar que los locales estaban cerrados.

En uno de los robos llegaron a robar un vehículo con el que luego huyeron del lugar. A los detenidos se les acusa de seis delitos de robo con fuerza, un delito de hurto y otro de sustracción de vehículo.