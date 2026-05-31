Día Mundial Sin Tabaco: casi una de cada cinco personas fuma habitualmente y un "preocupante" 20% de jóvenes vapea

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MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El consumo de cigarrillos continúa en descenso en la Comunidad de Madrid, aunque casi una de cada cinco personas adultas sigue fumando, mientras que hay un "preocupante" aumento entre los jóvenes de consumo de productos de tabaco no tradicional, fundamentalmente vapeadores.

Así se desprende del último informe sobre vigilancia del consumo de tabaco y de la exposición ambiental al humo del tabaco en la Comunidad de Madrid, con datos relativos a 2025, del Sistema de Vigilancia Integral del Tabaquismo (VITa), publicado esta misma semana por la Consejería de Sanidad y consultado por Europa Press.

En términos generales, un 17,1% de la población adulta fuma cigarrillos de manera ocasional o diaria, mínimo histórico. De esta forma, aunque se confirma la tendencia descendente continuada desde mediados de los años noventa, todavía casi una de cada cinco personas es fumadora en la región.

En detalle, un 14,1% son fumadores diarios y un 3% se declara fumador ocasional, mientras que hay otro 24,4% que asegura ser exfumador. Aunque no se aprecian diferencias importantes entre hombres y mujeres, sí se detecta un gradiente socioeconómico con mayores prevalencias entre aquellos más desfavorecidos.

El informe también destaca que menos de la mitad de los fumadores de entre 15 y 64 años asegura haberse planteado dejar de fumar (40,4%) y menos de la cuarta parte había hecho algún intento para dejarlo (19,1%).

En el caso de la población juvenil (15-16 años), también se aprecia una tendencia descendente, con una proporción de fumadores diarios que ha ido reduciéndose desde 1996. En 2025, un 9,9% se considera fumador habitual y un 2,5% admite hacerlo diariamente. Además, el 19,8% había fumado alguna vez en la vida.

Este domingo día 31 se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre sus efectos en la salud, con el tabaquismo como responsable de más de 7 millones de muertes al año, además de discapacidades y un sufrimiento prolongado debido a las enfermedades que ocasiona.

Bajo el lema 'Desenmascarando el atractivo: contrarrestando la adicción a la nicotina y al tabaco', en esta ocasión se centra en cómo la industria del tabaco y la nicotina sigue dirigiéndose a niños y adolescentes a través de productos cada vez más atractivos y engañosos, como los cigarrillos electrónicos.

TABACO NO TRADICIONAL

Aunque el consumo de cigarrillos sigue siendo la forma predominante de consumo de tabaco en el mundo, otros tipos de productos de tabaco o muy relacionados, con o sin nicotina, ha ido creciendo durante las últimas décadas. Pipa de agua o cachimba, shisha, vapeadores o cigarrillos electrónicos son algunos de ellos.

En este sentido, el informe advierte del incremento en los últimos años de consumo de tabaco no tradicional, "especialmente preocupante" en población juvenil, entre los que cerca de un 20% consume estos productos de manera ocasional o diaria, siendo el más frecuente el vapeador con nicotina, según el informe consultado por Europa Press.

En concreto, se alerta de un 19,5% de jóvenes que admite consumir estos productos de manera ocasional (13,2%) o diaria (6,3%), con mayor prevalencia entre las mujeres. Se confirma así una tendencia ascendente en el consumo en el último quinquenio, cuando el uso diario ha pasado de 0,9% en 2020 a 6,3% en 2025.

Según el estudio, el 33,5% consumió alguno de estos productos alguna vez en la vida. Un 19,5% son consumidores actuales y un 6,3% los consume diariamente.

El 12% de estos jóvenes consume de manera ocasional o diaria vapeadores con nicotina y el 4,4% vapeadores con saborizantes sin nicotina. El principal motivo de consumo en los consumidores actuales fue por probarlos, en el 63,8% de los casos.

En población adulta, por su parte, el 6,6% se declara consumidor actualmente y un 3,3% lo hace a diario. De este forma, se confirma una tendencia ascendente en el consumo, pasando de un 0,8% que lo hacía diariamente en 2020 a un 3,3% en 2025.

En cuanto a los motivos para consumir los productos de tabaco no tradicional entre los que lo consumieron alguna vez en la vida, el principal motivo fue por probarlos 70,8%. Entre los que actualmente consumen estos productos, el 32,1% los usa para dejar de fumar o disminuir el consumo de cigarrillos.

Los productos más consumidos fueron los vapeadores con nicotina, consumidos por un 26,9%, seguidos de los vapeadores con saborizantes sin nicotina, con un 24,6%, y la pipa de agua (pipa de agua o cachimba, shisha, hookah, narguille), con otro 23,1%. Los cigarrillos electrónicos con tabaco y nicotina (tabaco calentado) se refieren en el 10,4% y los vapeadores con hachís, en el 1%.

Además, en población adulta un 4,2% consume ambos tipos de productos, principalmente entre los más jóvenes, mientras que entre la población de 15 y 16 años esta cifra se eleva a un 7,6%.

PERCEPCIÓN DEL RIESGO Y EXPOSICIÓN AL HUMO

El informe también aborda la percepción de riesgo relacionado con el consumo de tabaco en población escolar y la exposición al humo del tabaco. En el primer caso, el riesgo percibido de consumo entre los jóvenes de 14 a 18 años fue alto en el caso del tabaco tradicional, con un 82% que consideraba que fumar entre 1 y 5 cigarrillos diarios de manera habitual puede causar bastantes o muchos problemas.

Mientras, esta cifra es menor respecto al consumo de cigarrillos electrónicos, con un 53,2% que creen que puede causar bastantes o muchos problemas.

En cuanto a la exposición pasiva al aire contaminado por humo de tabaco, el estudio indica que en 2025 presentó niveles importantes en todos los espacios, con evolución al alza en los porcentajes en la mayoría de ellos.

Así, en el estudio se ha detectado un nivel de exposición elevado y creciente en espacios en los que el consumo de tabaco está prohibido desde la entrada en vigor de las leyes sanitarias frente al tabaquismo, con una prevalencia de exposición en 2025 del 63,6% en terrazas de bares y cafeterías, restaurantes y cafeterías.

Por su parte, la prevalencia de exposición en el trabajo fue del 10,6%, similar al referido en hogares (11,4%) en el caso de la población adulta, porcentajes que se elevan al 28,3% cuando se trata de la población juvenil.

En este sentido, las regulaciones de prohibición del consumo de tabaco en diferentes espacios han tenido una acogida "muy buena" (superior al 93%) en el caso de la población adulta, con una evolución positiva a lo largo del tiempo, y "regular" o "moderada" en el caso de la población juvenil, con una tendencia contraria.

En este último caso, el 76,6% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo con la prohibición del consumo en los centros educativos y un 52,6% respecto a los bares, cafeterías, discotecas y pubs.