Díaz-Pache (PP) cree que el discurso de Martín en el acto de la Constitución es "inapropiado" y "ataca a quien no debía"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, considera que el discurso del delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, en el acto institucional celebrado este lunes en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol con motivo del 45 aniversario de la Constitución Española ha sido "inapropiado" y además ha dirigido a "atacar a quien no debía".

"Ha sido un discurso inapropiado para el momento en el que estábamos y contrario al espíritu de este acto", ha defendido Díaz-Pache, quien ha estado presente en el evento, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlamento regional.

Francisco Martín ha defendido en su intervención en el acto institucional de la Puerta del Sol el valor constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la justicia social en dar una solución de los residentes en la Cañada Real Galiana y a los personas discapacitadas con problemas en una comunidad que ha definido como la que arrastra "la mayor desigualdad económica" de toda España.

El delegado del Gobierno en Madrid también ha pedido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "cooperar sin vetos ni puertas cerradas" porque, a su juicio, es lo que "se merecen y esperan" de las instituciones los ciudadanos.

Para el portavoz 'popular', la intervención del delgado --cuya participación y extensión no estuvo exenta de polémica en los días previos por el desencuentro entre la Comunidad y el Gobierno de España a cuenta de la no invitación de la presidenta madrileña a la inauguración del tramo entre León y Asturias de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con el Principado-- no ha contribuido "a fomentar esa concordia y esa defensa del pacto constitucional".

MOMENTO DE DEFENDER LA CARTA MAGNA

A su juicio, se trataba del momento de defender la Carta Magna de todas aquellas entidades que, a su juicio, la están "atacando", incluido el Gobierno de España con sus pactos con los separatistas catalanes y su propuesta de Ley de Amnistía para los encausados en el 'procés'.

Por ello, cree que el discurso de Martín ha atacado "a quien no debía" y "desde luego", no se ha dirigido "a defender la Constitución de ataques" que vienen, entre otros lugares, "del Consejo de Ministros", ha apostillado el portavoz del PP en la Asamblea.

Carlos Díaz-Pache ha recordado momentos de dificultad a los que ha tenido que hacer frente la Constitución, como el intento de golpe de Estado del 23-F, el terrorismo de ETA o el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, pero ha advertido de que a diferencia de ahora, en aquellas ocasiones contó siempre con "una respuesta por parte del Gobierno".

También la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha cargado contra el discurso del delegado del Gobierno. "No me ha parecido que fuera un discurso institucional, me ha parecido que ha hablado de los temas que él quería sacar, pero no del día de la Constitución o del espíritu de la Constitución", ha lanzado en declaraciones a los periodistas tras acabar el acto institucional en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y Francisco Martín han escenificado este lunes la tensión entre ambas administraciones en una cita a la que finalmente no ha acudido ningún ministro.

Al acto, al que no había sido invitado ni siquiera el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras la polémica por la no invitación de la presidenta a la inauguración del AVE entre Madrid y Asturias, sí han acudido los miembros de Gobierno regional, expresidentes de la Comunidad, alcaldes de la región y personalidades de la sociedad madrileña.

PALABRAS VELADAS DE AYUSO AL DELEGADO

Al tomar la palabra, al inicio de su discurso, Ayuso ha agradecido la intervención de los participantes y ha tenido unas palabras veladas para el delegado. Ha defendido el nuevo formato de la cita y ha deslizado que espera que en otras regiones como "País Vasco o Cataluña" también se celebren actos con presencia de representantes del Gobierno.

La presidenta madrileña ha hecho un discurso cerrado de defensa de la Constitución donde ha sostenido que esta debe ser el "dique de contención" frente a quienes quieren separar y ha alertado de las "minorías" que, "por conveniencia o ceguera", "alimentan el resentimiento y ponen en peligro" la España constitucional "de todos". "Unos pocos no pueden destruir lo que construimos entre tantos", ha proclamado.