El diputado del PP Eduardo Raboso realiza la primera intervención quirúrgica en Ifema

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Eduardo Raboso ha realizado la primera intervención quirúrgica en el hospital temporal de Ifema, una traqueotomía que ha ayudado a la paciente a tener respiración espontánea y a mejorar su pronóstico.

Raboso, que es jefe del servicio de Otorrinolaringología del Hospital de la Princesa, ha explicado en declaraciones remitidas a los medios que la traqueotomía se le ha practicado a una paciente intubada por mucho tiempo y se ha ejecutado este procedimiento para poder desconectarla del respirado y que tenga una respiración espontánea y mejorar su pronóstico.

"Me he sentido comodísimo. He sido asistido por el equipo cirujano de mi servicio y de un numeroso personal en la instrumentación y organización en todas las cuestiones que hay que atender en estos casos", ha indicado.

El parlamentario 'popular' ha relatado que esta traqueotomía ha sido "muy especial" porque se trata de un procedimiento "de altísimo riesgo de contagio para el cirujano" con pacientes infectados por Covid-19, ya que puede salir un aerosol del virus "muy contagioso".

No obstante, han llevado a cabo un procedimiento especial con todas las garantías de seguridad y siguiendo punto por punto el protocolo y ha asegurado que estará dispuesto a repetir "todas las veces que haga falta" en este tipo de intervenciones.

